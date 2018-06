Braunau am Inn (dpa) - Ein zwölfjähriger Junge ist nach einem Unfall mit einem Schulbus in Österreich gestorben. Er erlag im Salzburger Landeskrankenhaus seinen schweren Verletzungen. Ein gleichaltriger Schüler aus dem Bus ist im kritischen Zustand. Ein Lastwagen war gestern an einer Kreuzung im Innkreis ungebremst in den Schulbus gekracht. Der 48-Jährige Fahrer des Transporters war nach bisherigen Ermittlungen vom Blick aufs Handy abgelenkt und hatte ein Stoppschild übersehen. Insgesamt waren 18 verletzte Schüler geborgen worden.

