Juba (AFP) Wegen des Bürgerkriegs im Südsudan sind in dem afrikanischen Land nun schon mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Rund 800.000 Menschen hätten sich innerhalb der Landesgrenzen in ihrer Ansicht nach sicherere Gebiete begeben, weitere 255.000 hätten im Ausland Zuflucht gesucht, erklärte das UN-Büro zur Koordinierung Humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am Samstag in Juba. Damit seien seit Beginn der Kämpfe um die Macht im Land vor gut drei Monaten mehr als eine Million Menschen auf der Flucht.

