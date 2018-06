Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Entscheidung seiner Regierung vom vergangenen Jahr, nicht militärisch in den Syrien-Konflikt einzugreifen, verteidigt. Es sei falsch anzunehmen, dass die USA in der Lage gewesen seien, mit "ein paar gezielten Angriffen" das Elend in Syrien zu verhindern, sagte er in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem US-Sender CBS. Obama äußerte sich in Rom, bevor er zu seiner Reise nach Saudi-Arabien aufbrach.

