New York (AFP) Wegen möglicher Probleme mit der Zündung ruft der US-Autobauer General Motors erneut 971.000 Autos zurück. Betroffen seien die Modelle Chevrolet Cobalt und HHR, Pontiac Solstice und G5 sowie Saturn Ion und Sky der Baujahre 2008 bis 2011, erklärte das Unternehmen am Freitag. Die meisten Modelle, nämlich 824.000, sollen in den USA zurück beordert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.