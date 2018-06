Kairo (AFP) Mutmaßliche Extremisten haben in Ägypten einen pensionierter Offizier der Armee ermordet. Maskierte Männern hätten den Oberst am Sonntag auf einer Autobahn zwischen Kairo und der Stadt Ismailija am Suez-Kanal erschossen, sagten Vertreter der Rettungs- und Sicherheitskräfte. Stunden zuvor war ein Soldat in einem Militärbus bei einem Hinterhalt im Norden der Sinai-Halbinsel getötet worden. Der Sinai ist eine Hochburg islamistischer Aufständischer, die dort im Kampf gegen die Regierung seit Monaten regelmäßig Angriffe auf Polizei und Armee verüben.

