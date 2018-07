Neu-Ulm (dpa) - ALBA Berlin hat zum achten Mal den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen. Die Berliner setzten sich im Endspiel des Top Four gegen Gastgeber ratiopharm Ulm mit 86:80 (45:41) durch und verteidigten in der Neuauflage des Vorjahres-Finales ihren Titel.

Bester Werfer bei den Berlinern war Clifford Hammonds mit 19 Punkten. Bei den Ulmern, die weiter auf ihren ersten Triumph seit dem Pokalsieg 1996 warten müssen, kam Nationalspieler Per Günther vor 6000 Zuschauern in der ausverkauften Ulmer Arena auf 25 Zähler. Die Entscheidung zugunsten von ALBA fiel im dritten Abschnitt, den die Hauptstädter mit 26:17 für sich entscheiden konnten.

Platz drei hatten sich zuvor die Brose Baskets Bamberg gesichert. Der deutsche Meister bezwang Bundesliga-Tabellenführer Bayern München mit 79:73 (35:34). Bayern-Coach Svetislav Pesic war nach der zweiten Niederlage des Wochenendes so verstimmt, dass er erst mit einstündiger Verspätung Rede und Antwort stand. "Wir werden natürlich analysieren, was der Grund dafür war", sagte der frühere Bundestrainer. Am Samstag hatten die Bayern ihr Halbfinale gegen Ulm mit 72:90 verloren, Bamberg hatte sich Berlin mit 67:83 geschlagen geben müssen.