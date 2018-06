Rabat (AFP) Wegen des Verdachts der Pädophilie ist in Marokko ein deutscher Staatsbürger von der Polizei festgenommen worden. Dem Mann werde vorgeworfen, zwei 16-jährige Mädchen in sein Auto in der nördlichen Stadt Tétouan gelockt zu haben, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Menschenrechtsorganisation ONDH erklärte, der Deutsche sei am Donnerstagabend festgenommen worden, nachdem sein Fahrzeug von einer Menschenmenge umringt worden war. Diese habe sich versammelt, weil zwei minderjährige Schülerinnen in das Auto des Mannes eingestiegen seien.

