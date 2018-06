Saitama (dpa) - Nach einem heftigen Krach hinter den Kulissen hat die Deutsche Eislauf-Union (DEU) eine Einladung zu lukrativen Shows für die fünfmaligen Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy abgesagt.

Weil die 30 Jahre alte gebürtige Ukrainerin einen neuen Anlauf auf Olympia-Gold mit dem Franzosen Bruno Massot nehmen will, lehnt Szolkowy die Schaulauf-Auftritte im Anschluss an die WM in Japan ab. "Ich verstehe die Welt nicht mehr, wir könnten in drei Tagen 45 000 Dollar in Osaka verdienen. Wenn Robin die nicht mitnehmen will, ist das seine Sache", sagte Savchenko der Nachrichtenagentur dpa.