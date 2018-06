Los Angeles (dpa) - Nach einem Erdbeben der Stärke 5,1 kommt die Bevölkerung in Südkalifornien nicht zur Ruhe. Am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) wurde die Region nahe der Millionenstadt Los Angeles von einem Nachbeben der Stärke 4,1 erschüttert, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilte.

Einem Bericht der "Los Angeles Times" gab es zunächst keine Schäden. Auch das Beben am Freitagabend war glimpflich verlaufen. Es gab mehrere Leichtverletzte durch einen Steinschlag, der ein Auto traf, und geringe Schäden in der Nähe des Epizentrums bei La Habra ungefähr 35 Kilometer von Los Angeles entfernt. So gingen Fensterscheiben und einige Wasserleitungen zu Bruch, in Geschäften fielen Waren von Regalen. Etwa 20 Wohnungen in einem Mietshaus wurden vorsichtshalber evakuiert.

Insgesamt wurde die Region danach von mehr als 100 Nachbeben erschüttert, das bislang stärkste davon war das am Samstagnachmittag.

Bericht der Los Angeles Times

US-Erdbebenwarte zum Beben