Paris (AFP) Debakel für die Linke, Triumph der Rechten: Bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Frankreich haben die regierenden Sozialisten landesweit eine schwere Schlappe erlitten. Mehr als 150 Rathäuser gingen am Sonntag laut Innenministerium vor allem an die Konservativen, darunter Städte wie Reims oder Caen. Die rechtsextreme Front National (FN) eroberte mehr als ein dutzend Kommunen. Bei den Sozialisten wird nun mit einer Regierungsumbildung gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.