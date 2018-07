Paris (AFP) Nach der schweren Niederlage der regierenden Sozialisten bei der Kommunalwahl in Frankreich hat Regierungschef Jean-Marc Ayrault eine Teilverantwortung eingeräumt. Die Verantwortung für die schlechten Ergebnisse für die Linke sei "gemeinschaftlich" und er selbst übernehme "voll meinen Teil" daran, sagte Ayrault am Sonntagabend in Paris. Die "Botschaft" der Wähler werde gehört werden. Anscheinend seien die von den Sozialisten seit 2012 angestoßenen Reformen nicht ausreichend erklärt worden.

