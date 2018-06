Paris (AFP) Bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen am Sonntag in Frankreich haben sich deutliche Verluste für die Sozialisten abgezeichnet. Die Konservativen rechneten damit, dass sie mehr als die 90 Rathäuser zurückerobern können, die sie im Jahr 2008 an die Linke verloren hatten. Nach ihrem starken Abschneiden in der ersten Runde könnte die rechtsextreme Front National (FN) in weiteren Städten gewinnen.

