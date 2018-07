Rom (dpa) - Auch dank Miroslav Klose sind Lazio Roms Chancen auf die Europa-League-Plätze in der Serie A deutlich gestiegen. Der deutsche Fußball-Nationalstürmer traf bei seinem Comeback beim 3:2 (1:1)-Sieg seines Clubs gegen den direkten Konkurrenten FC Parma.

Lazio liegt damit nur noch zwei Zähler hinter dem Sechsten Parma. Nur zu einem Remis reichte es für den AC Florenz, der ohne Nationalstürmer Mario Gomez 0:0 bei Sampdoria Genua spielte. Den zweiten Platz hinter Juventus Turin festigte der AS Rom durch ein 2:0 bei Sassuolo. Wieder auf die Europa League schielt der AC Mailand nach dem Sieg in Verona.

Die Erfolgsserie des Spitzenreiters riss in Neapel. Mit dem 0:2 nach Toren von Jose Callejon (37. Minute) und Dries Mertens (81.) kassierte Juventus Turin am 31. Spieltag seine zweite Niederlage in dieser Saison. Juve liegt dennoch mit 81 Punkten weiter unangefochten vor dem AS Rom (70) und Neapel (64.).

In einer spannenden Partie in Rom trafen für Lazio Mittelfeldspieler Senad Lulic (16.), Klose (67.) und Antonio Candreva (90.+2). Die Tore für Parma erzielten Jonathan Biabiany (26.) und Lazios Michael Ciani mit einem kuriosen Eigentor durch die Beine von Torhüter Federico Marchetti (81.). Klose stand nach seiner Pause wegen Rückenbeschwerden erstmals seit zwei Wochen wieder in der Startelf.

Weiter pausieren muss sein Nationalmannschaftskollege Mario Gomez. Seinem Team AC Florenz gelang bei Sampdoria Genua mit dem kürzlich erstmals für die deutsche Nationalmannschaft berufenen Shkodran Mustafi kein Treffer. Die Toskaner bleiben nach dem 31. Spieltag mit 52 Punkten Vierter, neun Zähler hinter dem Dritten SSC Neapel.

Zweiter hinter dem Titelverteidiger bleibt der AS Rom, der seine Position durch ein 2:0 (1:0) bei Aufsteiger Sassuolo Calcio festigte. Dank der Tore von Mattia Destro (16.) und des Ex-Schalkers Michel Bastos (90.+5) hoffen die Römer trotz großen Rückstands weiter auf ihre Chance im Titelrennen. "So lange die Mathematik es uns erlaubt, sollten wir nach vorne gucken", forderte Trainer Rudi Garcia. Sieben Spieltage vor dem Ende hat Rom weiter mindestens elf Punkte Rückstand auf Juve, das am Sonntagabend in Neapel antreten musste.

Auch der AC Mailand glaubt wieder an seine Chance im Kampf um die Europa-League-Plätze. Das 3:0 (2:0) bei Abstiegskandidat Chievo Verona am Samstag war für Milan der zweite Sieg hintereinander. Mailand steht mit 42 Zählern zwar nach wie vor im Mittelfeld der Serie A, nähert sich aber langsam den internationalen Rängen an. "Wir machen weiter und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen", versprach Geschäftsführer Adriano Galliani nach der Partie.