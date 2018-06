Mainz (dpa) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat die geplante Nations League erneut verteidigt und den Kritikern aus der Bundesliga eine Garantie gegeben. "Es gibt keinen Termin mehr, es gibt nicht ein Spiel mehr", sagte Niersbach im ZDF-"Sportstudio". Die UEFA hatte bei ihrem Kongress in Kasachstan die Einführung des neuen Wettbewerbs von 2018 an beschlossen. Dann sollen die Fußball-Nationalmannschaften in einer Art Europaliga spielen, statt Testspiele zu bestreiten. Auch die Qualifikation für EM und WM soll auf diesem Wege möglich sein.

