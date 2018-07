Rio de Janeiro (SID) - 74 Tage vor der Fußball-WM in Brasilien hat die Polizei in der Nähe von Rio de Janeiro eine Favela gestürmt. Mehr als 1000 Beamte waren, unterstützt von Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen, im Einsatz. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Es war die jüngste Aktion, um Drogenbanden aus den Armutsvierteln um die WM-Stadt zu verdrängen und die Kontrolle zu übernehmen.

Die Favela Mare in der Nähe des internationalen Flughafens wird von 130.00 Menschen bewohnt und liegt an einer Strecke, die während der WM (12. Juni bis 13. Juli) von vielen Fußballfans genutzt werden wird. In dem Armenviertel war vor einer Woche ein Polizist erschossen worden. Das sogenannte Befriedungsprogramm für die Slums soll die Sicherheit bei der WM, aber auch bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewährleisten.

Nach offiziellen Angaben waren bei der großangelegten Aktion 1180 Beamte im Einsatz, 14 Panzerwagen und vier Helikopter. Es wurden große Mengen Drogen und Waffen sichergestellt.