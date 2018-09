Mönchengladbach (dpa) - Mit einem Doppelschlag haben Raffael und Alvaro Dominguez die Abstiegsnöte des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga dramatisch verschärft.

Der Brasilianer und der Spanier schossen mit ihren Treffern in der 75. und 78. Minute Borussia Mönchengladbach zum glücklichen 3:1 (1:1) gegen die Norddeutschen, die mehr denn je um den Klassenverbleib bangen müssen.

Trotz ihrer couragierten Leistung verpasste das Bundesliga-Gründungsmitglied seinen ersten Auswärtspunkt in diesem Jahr. Jacques Zoua (28.) brachte die Hanseaten per Kopf in Führung, Borussias Kapitän Filip Daems (37.) schaffte noch vor der Pause den Ausgleich durch einen im Nachschuss verwandelten Handelfmeter.

«Das war sehr bitter», klagte Hamburgs bester Spieler Hakan Calhanoglu. «Nach dem 1:2 war die Sache erledigt. Wir sind zusammengebrochen. Wenn man da unten steht, hat man so ein Pech.» Sein Kapitän Rafael van der Vaart versuchte seinem Team, Mut zu machen: «Wenn wir so auftreten wie heute, sind wir auf einem guten Weg. Dann kommen die Punkte.» Doch die muss der HSV am Freitag gegen Bayer Leverkusen laut Trainer Mirko Slomka voraussichtlich ohne seinen erneut verletzten Torgaranten Pierre-Michel Lasogga holen.

Die Hanseaten rutschten nach der sechsten Auswärtspleite nacheinander auf den vorletzten Tabellenplatz und haben weiter zwei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Gladbacher unterstrichen ihre Europa-League-Ambitionen trotz einer durchwachsenen Vorstellung als Sechster. «Der HSV hat das sehr ordentlich gemacht», lobte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl im TV-Sender sky. «Gott sei Dank, dass wir das Spiel gewonnen haben.» Neben den drei Punkten durfte er sich auch noch über die Verpflichtung von Torjäger Andre Hahn vom FC Augsburg freuen, der einen Vertrag bis 2018 erhält.

Borussia-Trainer Lucien Favre hatte vor der Partie keine personellen Sorgen zu beklagen. Ganz anders die Situation beim HSV: Favres Kollege Slomka durfte sich immerhin über die Rückkehr von Hakan Calhanoglu nach der Gelb-Rot-Sperre freuen. Im Angriff setzte Slomka auf Lasogga und Zoua - und hatte zunächst Erfolg.

Mit der ersten Torchance gingen die Hamburger durch Zoua in Front. Nach einem Freistoß von Calhanoglu köpfte der Kameruner aus kurzer Entfernung ein. Bis dahin hatten die 53 650 Zuschauer im Borussia-Park eine langweilige Partie gesehen. Vor allem die Gladbacher wirkten leblos trotz eines deutlichen Plus beim Ballbesitz. Gegen die disziplinierte und gut organisierte HSV-Defensive fiel dem Europapokal-Aspiranten kaum Sinnvolles und Kreatives ein. Nach dem Führungstreffer wurde die Norddeutschen sogar etwas mutiger und hätten durch Lasoggas Kopfball (33.) noch nachlegen können.

Doch dann wurde sie wieder einmal um den Lohn ihrer Arbeit gebracht. Nach einem Eckball köpfte Alvaro Dominguez den Ball an die Hand von HSV-Verteidiger Michael Mancienne. Im Nachschuss verwandelte Daems den Elfmeter - bei seinem 13. Bundesliga-Strafstoß war es das erste Mal, dass der Belgier erst im Nachsetzen traf. Kurz darauf hatte Juan Arango (42., 43.) noch zwei Chancen, die Gladbacher unverdientermaßen in Führung zu bringen. Doch der Venezolaner scheiterte zweimal.

Nach der Pause wurde die Partie lebendiger. Dabei war der HSV phasenweise überlegen, doch die Tore machten die Gladbacher. Raffael beendete alle Hoffnungen der Gäste mit seinem 15. Saisontor nach glänzender Vorarbeit von Nationalspieler Max Kruse. Dominguez versetzte dem Slomka-Team nur drei Minuten später den endgültigen K.o. Zwar kämpften die unglücklichen Hamburger bis zum Schluss, doch wollte ihnen nichts Entscheidendes mehr gelingen.