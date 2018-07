London (AFP) Die durch ihre Rolle in der Seifenoper "Denver Clan" bekannt gewordene britische Schauspielerin Kate O'Mara ist tot. Sie starb am Sonntag nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren in einem Altersheim in Sussex, wie ihr Agent mitteilte.

