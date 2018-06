Hongkong (AFP) Ein heftiger Hagelsturm über Hongkong hat für Chaos und schwere Schäden in der ostasiatischen Hafenstadt gesorgt. Bei Niederschlägen von mehr als 80 Millimeter pro Stunde in Teilen der Metropole gaben die Behörden die höchste Warnstufe aus. Laut dem Wetterdienst wurden 8703 Blitze gezählt, davon 3500 in nur einer Stunde. Bei dem Unwetter wurden Straßen überschwemmt, Züge fielen aus und mehr als hundert Flüge mussten verschoben werden.

