Rom (AFP) Der im politischen Abseits gelandete italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi will die Herzen von Tierfreunden erobern. "Wir müssen eine Mama oder einen Papa für tausende ausgesetzte Hunde und Katzen finden", sagte der Milliardär laut italienischen Medienberichten vom Sonntag in einem Telefonanruf bei einem seiner Fanclubs in Rom. Durch diese Maßnahme würden "mehr als zehn Millionen Italiener, die einen Hund oder eine Katze haben, uns mit Zuneigung begegnen".

