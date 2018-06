Berlin (dpa) - Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat die Telefongespräche des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als "konstruktiv" bezeichnet.

"Diese häufigen Kontakte haben zumindest ermöglicht, einander die Positionen nahezubringen. Das ist in diesen zugespitzten Situationen Gold wert", sagte Peskow am Sonntag in der ZDF-Sendung "berlin direkt". Es sei kein Geheimnis, dass sich die Positionen in der Ukraine-Krise in vielem unterscheiden und nach wie vor auseinanderdriften würden. "Aber der Dialog an sich ist außerordentlich wertvoll, und wir hoffen, dass er fortgesetzt wird", sagte der Sprecher. "Die Gespräche sind einerseits ziemlich unnachgiebig. Dennoch sind sie konstruktiv."