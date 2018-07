Moskau/Kiew (dpa) - Im Ukraine-Konflikt fordert Russland erneut mit Nachdruck eine grundlegende Verfassungsreform im krisengeschüttelten Nachbarland. Kiew müsse den Weg freimachen für einen föderativen Staatsaufbau, in dem die russischsprachige Bevölkerung im Osten und im Süden angemessen vertreten sei.

Das sagte Außenminister Sergej Lawrow dem russischen Staatsfernsehen. Zudem müsse in einer neuen Verfassung festgeschrieben werden, dass die Ukraine blockfrei sei - also nicht der Nato beitreten wolle, betonte er. Lawrow will heute in Paris mit seinem US-Kollegen John Kerry auch über die Krise um die Halbinsel Krim sprechen.

In Kiew gedachten Tausende Menschen der Opfer bei den jüngsten Protesten. Auf dem Unabhängigkeitsplatz (Maidan) der Hauptstadt erklang nach einer Schweigeminute die ukrainische Hymne, danach legten Teilnehmer der Trauerzeremonie Blumen nieder. Reden von Politikern waren nicht geplant. Bei den monatelangen Straßenprotesten waren etwa 100 Menschen getötet und Tausende verletzt worden.