2. Liga: Paderborn schließt zu Fürth auf - Später Köln-Sieg bei 1860

München (dpa) - Der SC Paderborn kommt dem sensationellen Aufstieg in die Bundesliga immer näher. Die Ostwestfalen feierten am Sonntag einen klaren 3:1 (1:0)-Erfolg beim FSV Frankfurt und schlossen in der Tabelle zur zweitplatzierten SpVgg Greuther Fürth auf. Der 1. FC Köln kam als Spitzenreiter der 2. Bundesliga beim TSV 1860 München dank eines späten Tores zu einem 1:0 (0:0) und kann wohl endgültig mit einer Rückkehr ins Fußball-Oberhaus planen. Im Abstiegskampf fielen zwischen Arminia Bielefeld und dem VfR Aalen keine Tore, wodurch die Bielefelder den Sprung auf den Relegationsrang verpassten.

Mercedes-Doppelerfolg in Malaysia: Hamilton vor Rosberg

Sepang (dpa) - Lewis Hamilton und Nico Rosberg haben beim Großen Preis von Malaysia einen Doppelerfolg für Mercedes eingefahren. Der Brite Hamilton sorgte am Sonntag in Sepang im zweiten Rennen dieser Formel-1-Saison für den zweiten Sieg der Silberpfeile. Auftaktsieger Rosberg verteidigte als Zweiter die WM-Führung. Dritter wurde Titelverteidiger Sebastian Vettel im Red Bull. Für den Hessen war es der erste Podiumsplatz in diesem Jahr. Nico Hülkenberg steuerte seinen Force India auf Rang fünf. Force-India-Fahrer Adrian Sutil musste in der 35. Runde wegen eines technischen Defekts aufgeben.

Bayer-Chef Schade: Trainer Hyypiä bleibt bis Saisonende

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade hat Cheftrainer Sami Hyypiä auch nach dem peinlichen 1:1 gegen den Bundesliga-Tabellenletzten Eintracht Braunschweig eine Jobgarantie bis Saisonende gegeben. "Wir haben gesagt, dass wir mit Sami Hyypiä die Saison zu Ende spielen, dabei bleibe ich auch", erklärte er am Sonntag in einem Interview des WDR. Viele Beispiele der jüngeren Vergangenheit hätten gezeigt, "dass ein Trainerwechsel nicht immer den erhofften Effekt" bringe.

Wolfsburg und Potsdam im Halbfinale der Champions League

Potsdam (dpa) - Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam haben das Halbfinale der Fußball-Champions-League der Frauen erreicht und treffen dort aufeinander. Die Wolfsburgerinnen setzten sich am Sonntag beim FC Barcelona mit 2:0 (1:0) durch, schon das Hinspiel hatten sie 3:0 gewonnen. Potsdam bezwang den italienischen Meister Torres Calcio Sassari im Rückspiel 4:1 (2:0). Nach dem 8:0 im ersten Duell war das Weiterkommen der Brandenburgerinnen ohnehin nur noch Formsache. Das Halbfinale der beiden deutschen Vertreter wird am 19. und 26. April ausgetragen. Damit steht fest, dass eine deutsche Mannschaft beim Finale in Lissabon am 22. Mai vertreten sein wird.

Davis-Cup-Zoff eskaliert: Kohlschreiber widerspricht Arriens

Frankfurt/Main (dpa) - Im deutschen Davis-Cup-Zoff verhärten sich die Fronten zwischen Teamchef Carsten Arriens und dem vom Rauswurf bedrohten Philipp Kohlschreiber. "Ich bin unschuldig und wieder einmal der Buhmann", sagte der zweitbeste deutsche Tennisprofi am Sonntag in Frankfurt/Main. Er habe Arriens am vergangenen Montag am Telefon versichert, zum sogenannten Versöhnungstag kommen zu wollen, behauptete Kohlschreiber. Dieser Darstellung widersprach Arriens. "Das ist unsäglich, so etwas zu sagen", erklärte der Bundestrainer. Kohlschreibers Management habe am Dienstagabend eine Absage geschickt. Ob er Kohlschreiber noch einmal nominiert, ließ er offen.

Nowitzki führt Dallas zu wichtigem Sieg - Schröder verliert mit Hawks

Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks vor einem weiteren Rückschlag im Kampf um einen Playoff-Platz in der NBA bewahrt. Der deutsche Basketballstar erzielte am Samstag (Ortszeit) beim 103:100 gegen die Sacramento Kings 19 Punkte. Nowitzki war damit erneut der beste Akteur seines Teams. Die Mavericks liegen acht Spiele vor Ende der regulären Runde in der Western Conference der amerikanischen Profiliga gleichauf mit den Memphis Grizzlies auf dem achten Rang, der noch zur Playoff-Teilnahme berechtigt.

Deutsche Curler bei WM weiter famos: Dritter Sieg im dritten Spiel

Peking (dpa) - Deutschlands Curling-Männer sorgen bei der WM in Peking weiter für Furore. Nach dem perfekten Start mit zwei Siegen bezwang die Hamburger Truppe um Skip John Jahr am Sonntag auch die favorisierten Schweden und führen damit das Klassement der Vorrunde mit drei Erfolgen an. Mit 7:5 setzten sich die Deutschen gegen die olympischen Bronzemedaillengewinner von Sotschi durch und behielten dabei wie schon zuvor beim 11:5 gegen China und dem 9:5 gegen Russland in den finalen Ends die Nerven. An diesem Montag spielen Jahr und Co. gegen Dänemark und die USA.