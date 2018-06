Jerusalem (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Sonntag mit scharfen Worten die neuerliche Kritik des UN-Menschenrechtsrats an der israelischen Besatzungspolitik zurückgewiesen. Das Gremium widme seinem Land gleich ein ganze Reihe von Resolutionen, während in Syrien "das Schlachten" weitergehe und auch in anderen Nachbarländern die Menschenrechte tatsächlich mit Füßen getreten würden, sagte Netanjahu zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung. Israel werde diese "Heuchelei weiter verurteilen und bloßstellen", sagte Netanjahu.

