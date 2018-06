Madrid (AFP) Zwei im September in Syrien entführte spanische Journalisten sind wieder frei. Die Zeitung "El Mundo" berichtete in der Nacht zu Sonntag, ihr Nahost-Korrespondent Javier Espinosa habe am Samstagabend angerufen und erklärt, er und der freie Fotograf Ricardo García Vilanova seien freigelassen und dem türkischen Militär übergeben worden.

