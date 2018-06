Samsun (SID) - Der Deutsche Judo-Bund (DJB) hat den Grand Prix im türkischen Samsun als erfolgreichster Verband beendet. Der DJB kam zu vier Siegen, vier zweiten und drei dritten Plätzen. Zum Abschluss am Sonntag sorgte Luise Malzahn (Halle/Saale) mit ihrem Erfolg in der Klasse bis 78 kg für den Höhepunkt aus deutscher Sicht.

Am Samstag hatten die DJB-Athleten gleich drei Siege gefeiert. In der Klasse bis 81 kg setzte sich der Berliner Sven Maresch in einem deutschen Finale gegen Alexander Wieczerzak aus Wiesbaden durch. Erfolge gab es auch durch Christopher Völk (Abensberg) in der Klasse bis 73 kg und Laura Vargas Koch (Berlin) in der Klasse bis 70 kg.