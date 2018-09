München (SID) - Magdalena Neuner hat ihren langjährigen Freund Josef "Seppi" Holzer geheiratet. "Wir sind überglücklich und freuen uns, bald eine richtige Familie zu sein", sagte die hochschwangere Biathlon-Rekord-Weltmeisterin (27) der Bild-Zeitung.

Die standesamtliche Zeremonie fand am Samstagnachmittag im kleinen Familienkreis in Neuners Heimatort Wallgau statt. Neuner und Holzer sind seit 2009 ein Paar, kennen sich aber schon seit ihrer Kindheit. Es soll ihr im Urlaub den Antrag gemacht haben. Das Paar erwartet in wenigen Wochen das erste Kind. "Gold-Lena", die auf der Hochzeit Dirndl trug, hatte ihre Biathlon-Karriere 2012 beendet.