Köln (SID) - Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und Vorrunden-Primus VfB Friedrichshafen sind jeweils ohne Satzverlust ins Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eingezogen. Die Berliner wurden in der Viertelfinalserie nach dem Modus "best of three" gegen CV Mitteldeutschland ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen am Samstagabend die zweite Begegnung vor knapp 1000 Zuschauern in der Jahrhunderthalle Spergau mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:11). Rekordmeister Friedrichshafen setzte sich beim TV Rottenburg vor 1800 Zuschauern ebenfalls erneut mit 3:0 (24:18, 25:16, 25:18) durch.

"Mitteldeutschland hat hervorragend ins Spiel gefunden und uns mit seinen Aufschlägen stark unter Druck gesetzt", sagte der Berliner Trainer Mark Lebedew, "wir mussten stets hoch konzentriert sein und viel Geduld aufbringen. Das war heute eine gute Leistung, wir sind verdient eine Runde weiter." Berlin wartet nun auf seinen Gegner für das erste Halbfinale am 6. April in eigener Halle.

Lob erhielt Friedrichshafen auch vom gegnerischen Coach. "Wir haben tolle Aktionen von beiden Teams gesehen und eine hohe Qualität des VfB", erklärte Hans Peter Müller-Angstenberger und hob Christian Dünnes und Friedrichshafens Libero Jenia Grebennikov hervor. "Der sichert Bälle, wo sonst kein Mensch steht", sagte Rottenburgs Trainer.

Die restlichen beiden Halbfinalisten werden in den Viertelfinals zwischen dem TV Bühl und evivo Düren (Hinspiel 3:1) sowie Generali Haching und dem Moerser SC (Hinspiel 3:0) ermittelt.