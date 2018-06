Frankfurt (dpa) - Mit einem Ersatzflugplan will sich die Lufthansa auf die Streikankündigung ihrer Piloten einstellen. Der Streik soll ab Mittwoch drei Tage dauern. Wie umfangreich der für morgen angekündigte Plan ausfalle, sei noch unklar, hieß es von Lufthansa. Die Auswirkungen für Passagiere sollen so gering wie möglich gehalten werden. Noch versucht die Fluggesellschaft, den Streik abzuwenden. Personalchefin Bettina Volkens erneuerte im "Spiegel" ihren Appell an die Gewerkschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

