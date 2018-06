Miami (SID) - In ihrem zweiten gemeinsamen Turnier haben Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) und die frühere Weltranglistenerste Martina Hingis (Schweiz) den Doppel-Titel in Miami gewonnen. Im Finale besiegte das mit einer Wildcard angetretene Duo die an Nummer zwei gesetzten Russinnen Jelena Makarowa und Jelena Wesnina mit 4:6, 6:4, 10:5.

Hingis und Lisicki waren vor drei Wochen beim Turnier in Indian Wells erstmals zusammen im Doppel angetreten. In der kalifornischen Wüste hatten sie bereits in der ersten Runde mit 4:6, 6:7, 6:10 gegen die an Nummer sieben gesetzten Australierinnen Ashleigh Barty und Casey Dellacqua verloren.