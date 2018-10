Lütschental (dpa) - In der Schweiz sind zwei Extremsportler tödlich verunglückt. Ein 33-Jähriger Neuseeländer und ein 34-Jähriger Franzose starben gestern in Lütschtal bei Interlaken. Sie waren zusammen mit einem dritten Mann aus einem Hubschrauber gesprungen und trugen Anzüge, mit denen man durch die Luft gleiten kann. Die Männer verloren die Kontrolle und stürzten ab, zwei starben, der dritte überlebte die Bruchlandung in einem Wiesengelände schwer verletzt.

