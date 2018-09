Caracas (AFP) Nach dem Tod zwei weiterer Menschen bei den seit Wochen anhaltenden Protesten in Venezuela ist die Gesamtzahl der Opfer auf 39 gestiegen. Innenminister Miguel Rodriguez sagte am Samstag im Fernsehsender VTV, in San Cristóbal sei ein 44-jähriger Mann gestorben, nachdem er von einem Hochspannungskabel getroffen worden war, als Demonstranten zum Errichten einer Barrikade eine Reklametafel abmontierten. In Maracaibo wurde demnach ein 33-Jähriger getötet, als er mit einer selbstgebauten Mörsergranate hantierte, die verfrüht losging.

