Istanbul (dpa) - Während der Kommunalwahl in der Türkei sollen sechs Menschen getötet worden sein. In zwei Ortschaften seien Anhänger verschiedener Kandidaten aneinandergeraten, berichtet der Sender CNN Türk. Dabei seien auch mindestens 14 Menschen verletzt worden. Erstmals seit fast drei Jahren haben in der Türkei wieder die Wähler das Wort. Die Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für den unter Druck geratenen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan. In den vergangenen Monaten gab es einen scharf geführten Wahlkampf, bei dem es um Korruptionsskandale und Vorwürfe des Machtmissbrauchs ging.

