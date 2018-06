Istanbul (dpa) - Bei den Kommunalwahlen in der Türkei könnte die islamisch-konservative AKP nach ersten Auszählungsergebnissen erneut die mit Abstand stärkste politische Kraft werden. Die Partei von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan führe in den größten Städten Istanbul und Ankara sowie in der Gesamtzahl der Stimmen im Land deutlich, berichten türkische Fernsehsender. Es sind aber erst zwölf Prozent der Stimmen ausgezählt. Die Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für Erdogan, der im August Präsident werden will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.