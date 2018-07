Istanbul (dpa) - Nach einem monatelangen heftigen Machtkampf entscheiden in der Türkei erstmals seit fast drei Jahren wieder die Wähler. Die Kommunalwahlen gelten als Test für den unter Druck geratenen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Seit dem Morgen sind in den 81 Provinzen des Landes die Wahllokale für mehr als 52 Millionen Stimmberechtigte geöffnet, wie türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Bei Auseinandersetzungen wurden im Süden des Landes mindestens zwei Menschen getötet. Neun Menschen seien verletzt worden, berichtete der Nachrichtensender CNN Türk. In der Ortschaft Gölbasi in der an Syrien grenzenden Provinz Hatay sei es zwischen Anhängern zweier Kandidaten zum Kampf gekommen. Die Polizei verstärkte daraufhin ihre Sicherheitsmaßnahmen.

In den östlichen Landesteilen öffneten die Wahllokale bereits um 07.00 Uhr, im Westen des Landes um 08.00 Uhr. Um 17.00 Uhr sollten die Wahllokale schließen. Erste Ergebnisse werden noch am Abend erwartet. Ein Gesamtbild der politischen Stimmung im Land wird für Montag erwartet.

Die oppositionelle Republikanische Volkspartei (CHP) versucht, Erdogans Regierungspartei AKP die Bürgermeisterämter in Istanbul und Ankara, den größten Städten der Türkei, abzunehmen. Bei der Parlamentswahl im Juni 2009 hatte die AKP fast 50 Prozent der Stimmen erhalten.

