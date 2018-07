Peking (AFP) Aus Protest gegen die chinesische Minderheitenpolitik hat sich Berichten zufolge eine tibetische Nonne selbst angezündet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag in der Autonomieregion Kardze in der Provinz Sichuan während eines rituellen Gebets, wie die in Großbritannien ansässige Menschenrechtsgruppe Free Tibet und der Rundfunksender Radio Free Asia (RFA) am Sonntag berichteten. Umstehende hätten das Feuer gelöscht, sagte ein Vertreter der tibetischen Exilregierung in Indien. Die Frau, von der weder Alter noch Name bekannt wurden, sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

