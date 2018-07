Berlin (AFP) Viele frühere Bundestagsabgeordnete tun sich schwer mit der Rückkehr ins außerparlamentarische Berufsleben. Knapp 15 Prozent der ausgeschiedenen Abgeordneten waren fünf Monate nach der Bundestagswahl 2013 noch arbeitslos, wie eine am Montag in Berlin vorgestellte Umfrage der Unternehmensberatung Kienbaum ergab. Jeder fünfte befragte Ex-Abgeordnete gab demnach ein Jahresbruttogehalt von weniger als 30.000 Euro an. 30 Prozent der Ausgeschiedenen verdienten hingegen mehr als in ihrer Zeit als Mandatsträger.

