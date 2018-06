Brüssel (AFP) Auf den Straßen in der Europäischen Union gibt es immer weniger tödliche Unfälle. Die Zahl der Verkehrstoten sank im vergangenen Jahr gegenüber 2012 um acht Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der aktuellen Datenerhebung 2001, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Insgesamt kamen demnach im vergangenen Jahr in der EU aber immer noch 26.200 Menschen ums Leben - im Schnitt fast 72 jeden Tag.

