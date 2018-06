Berlin (AFP) Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens drängen als Konsequenz aus der Ukraine-Krise auf einen neuen Ansatz der EU-Politik gegenüber den östlichen Nachbarn. Die betroffenen Länder sollten nicht mehr vor eine "starre" Entscheidung gestellt werden - "entweder sich der EU anzunähern oder in umfassender Weise mit Russland zusammenzuarbeiten", erklärten Frank-Walter Steinmeier (SPD), Laurent Fabius und Radoslaw Sikorski am Montag nach Treffen in Berlin und Weimar. Eine Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der EU hätte Kiew gezwungen, Moskau zu verprellen.

