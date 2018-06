Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat am Montag mit Äußerungen, in denen er das Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin laut Medienberichten mit Aktionen Adolf Hitlers in Verbindung brachte, für Wirbel gesorgt. "Sollte der Eindruck entstanden sein, der Minister hätte den russischen Präsidenten mit Hitler verglichen, so wäre dies falsch", trat das Finanzministerium am Nachmittag solchen Darstellungen entgegen. Schäubles Worte fielen auf einer Veranstaltung mit Schülern im Bundesfinanzministerium anlässlich eines EU-Projekttages.

