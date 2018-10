Karlsruhe (AFP) Mit mehreren Festnahmen und einer bundesweiten Durchsuchungsaktion sind deutsche Sicherheitsbehörden am Montag gegen islamistische Syrien-Rückkehrer und deren Unterstützerszene vorgegangen. In Berlin und Frankfurt am Main wurden ein 35-jähriger Deutscher und ein 26-jähriger Türke festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Beide sollen sich im vergangenen Jahr in Syrien der Organisation "Islamischer Staat Irak und Großsyrien" (IStIGS) angeschlossen haben, die die Bundesanwaltschaft als ausländische Terrorgruppe einstuft.

