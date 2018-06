Berlin (AFP) Am Dienstag treten in Deutschland neue Auflagen für den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung in Kraft. Ziel sei eine "flächendeckende Reduzierung" des Einsatzes solcher Medikamente, sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Hintergrund sei, dass Resistenzen gegen Antibiotika in Deutschland stark zugenommen hätten. Darauf müsse die Regierung "mit entschiedenen Maßnahmen" reagieren.

