Berlin (AFP) Die SPD hat mit Blick auf Truppenverstärkungen an den NATO-Ostgrenzen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zur Zurückhaltung aufgefordert. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Montag: "Selbstverständlichkeiten sollten nicht als Besonderheiten kommuniziert werden". Er bezog sich damit darauf, dass von der Leyens Ministerium am Wochenende bestätigt hatte, einen deutschen Beitrag für die verstärkte Luftraumüberwachung im östlichen NATO-Gebiet sowie für einen Marine-Einsatz in der Ostsee zu prüfen.

