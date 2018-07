Berlin (AFP) Ein Jahr nach dem Start des bundesweiten Hilfetelefons für gewaltbetroffene Frauen hat das Bundesfamilienministerium eine positive Bilanz gezogen. Seit März 2013 hätten rund 47.500 Kontakte zu 18.800 Beratungsgesprächen per Telefon, Chat oder E-Mail geführt, teilte das Ministerium am Montag in Berlin mit. Unter der kostenlosen Rufnummer 08000-116016 und über die Webseite www.hilfetelefon.de stehen den betroffenen Frauen oder Angehörigen rund um die Uhr Expertinnen zur Verfügung.

