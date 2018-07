Moskau (AFP) Nach dem Truppenaufmarsch der vergangenen Wochen an der Ostgrenze der Ukraine hat Russland ein Zeichen der Entspannung gesendet. Präsident Wladimir Putin unterrichtete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in einem Telefonat nach Angaben der Bundesregierung über einen Teilrückzug russischer Soldaten aus dem Grenzgebiet. Das Ausmaß der Truppenbewegungen war aber unklar, überdies hielt Putin an Forderungen nach mehr Autonomie für die Ostukraine fest.

