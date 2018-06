Nürnberg (AFP) Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland steigt weiterhin leicht an. Im Februar erreichte der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) 154 Punkte, wie die Behörde am Montag mitteilte. Das sei ein Plus von einem Punkt im Vergleich zum Februar und auch im Vergleich zum März 2013. Die "leichte Aufwärtsbewegung", die Mitte letzten Jahres begonnen habe, setze sich damit weiter fort, erklärte die BA.

