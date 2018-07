Recklinghausen (AFP) Nach dem Tod von vier Menschen beim Sturz eines Autos in den Wesel-Datteln-Kanal geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Aufschluss über die genaue Ursache des Unfalls am frühen Sonntagabend sollen eine Obduktion der Opfer und weitere technische Untersuchungen am Unfallwagen bringen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Recklinghausen mitteilte. Geklärt werden solle, ob der 74-jährige Fahrer des Wagens womöglich gesundheitliche Probleme hatte. Auch ein Defekt an dem Auto sei derzeit nicht auszuschließen.

