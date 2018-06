Berlin (AFP) Das im Zweiten Weltkrieg von den Nazis aus Warschau geraubte Gemälde "Palasttreppe" des Künstlers Francesco Guardi ist zurück in polnischem Besitz. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) übergab das etwa 250 Jahre alte Gemälde am Montag in Berlin an seinen polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski. "Wir sind beide froh, dass dieses bedeutende Werk nach rund 75 Jahren wieder nach Polen an das Nationalmuseum Warschau zurückkehrt", erklärten die beiden Diplomaten gemeinsam. "Die Rückgabe ist ein sichtbares Symbol gegenseitigen Vertrauens."

