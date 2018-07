Saarbrücken (AFP) Plötzlicher Herztod auf dem Fußballfeld: Um mehr über solch tragische Todesfälle bei Profis und Freizeitkickern zu erfahren, bauen der Fußball-Weltverband FIFA und die Universität des Saarlandes ein weltweites Register auf. Das Team um Tim Meyer vom Institut für Sport- und Präventivmedizin in Saarbrücken will dadurch die häufigsten Ursachen für plötzliche Todesfälle bei Fußballern ermitteln, wie die Saar-Uni am Montag mitteilte. Daraus sollen auch vorbeugende Maßnahmen abgeleitet werden, um zum Beispiel die Früherkennung von unentdeckten Herzerkrankungen zu verbessern.

