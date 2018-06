Athen (dpa) - Das griechische Parlament hat am Abend nach einer hitzigen Debatte eine Reihe von Gesetzen für die Liberalisierung der Arbeitsmärkte und andere Reformen sowie die Rekapitalisierung von Banken gebilligt. Das teilte das Parlamentspräsidium mit. Die Billigung der Reformen war eine der Voraussetzungen für die Freigabe von weiteren Hilfen der Geldgeber in Höhe von 10,1 Milliarden Euro. Die Eurogruppe will am Dienstag in Athen darüber beraten.

