Sepang (SID) - Angesichts der landesweiten Trauer um Passagiere und Besatzung des Fluges MH370 ist der Ticketverkauf zum Großen Preis der Formel 1 in Malaysia im Vergleich zu den Vorjahren um ein Viertel gesunken. "Wir haben in diesem Jahr getan, was wir konnten, aber vor diesem Hintergrund war der Rückgang so zu erwarten", sagte Razlan Razali, Chef des Sepang International Circuit, der malaysischen Zeitung New Straits Times.

Am vergangenen Sonntag hatten 62.340 Zuschauer den Doppelsieg der Mercedes-Piloten Lewis Hamilton (England) und Nico Rosberg (Wiesbaden) gesehen.

"Letztendlich war es dennoch eine aufmunternde Veranstaltung für die malaysischen Zuschauer, nachdem wir seit einigen Wochen so viel Anlass zur Trauer haben", sagte Razali. Der Veranstalter gab zudem bekannt, dass am Sonntag erste Vorgespräche über eine Vertragsverlängerung des Kurses in Sepang mit Formel-1-Boss Bernie Ecclestone stattfanden. Der aktuelle Vertrag läuft nach dem Rennen im kommenden Jahr aus.